Экс-министр обороны Украины придумал способ вернуть Донецк и Луганск без войны

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27 февраля 2020, 10:09 [ «Аргументы Недели» ]

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Александр Кузьмук, бывший глава Минобороны Украины, рассказал, как без боевых действий вернуть в состав страны территории, которые в настоящий момент контролируют власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По данному вопросу экс-министр высказался в разговоре с представителями СМИ.

Согласно точке зрения Кузьмука, процитированного «ПолитНавигатором», необходимо объединить украинские части Донецкой и Луганской областей и бросить имеющиеся у Киева ресурсы на развитие региона. Из слов собеседника журналистов следует, что в этом случае жители ДНР и ЛНР сами захотят вернуться под юрисдикцию Украины.

Ранее в российском экспертном сообществе обозначили самый вероятный сценарий развития конфликта в Донбассе. Также сообщалось, что в Киеве раскрыли причину своего нежелания воевать с Россией за Крымский полуостров.