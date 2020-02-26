Украинские власти раскрыли причину своего нежелания воевать с Россией за Крым

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26 февраля 2020, 14:51 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Алексей Данилов, секретарь украинского Совнацбеза, рассказал, почему Киев не хочет воевать с Российской Федерацией за Крымский полуостров. Слова чиновника приведены в заметке, размешенной на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет издание «Русская весна», Данилов заявил, что Украина «отрабатывает» дипломатический путь «возвращения» региона. Силовой сценарий неприемлем для Киева, потому что он приведет к огромным жертвам, прежде всего среди гражданского населения, отметил секретарь Совнацбеза.

Ранее журналист Виталий Портников рассказал, в течение какого срока Украина может снова завладеть Крымом. Также сообщалось, что в экспертном сообществе назвали условие уничтожения Киевом самопровозглашенных республик Донбасса.