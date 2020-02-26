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Условие уничтожения Украиной восставших против Киева ДНР и ЛНР озвучил аналитик

, 12:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Условие уничтожения Украиной восставших против Киева ДНР и ЛНР озвучил аналитик
Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Отечественный эксперт Андрей Суздальцев рассказал, при каком условии власти Украины смогут уничтожить восставшие против Киева республики Донбасса. По данному вопросу аналитик высказался в беседе с представителями СМИ.

По словам Суздальцева, в настоящий момент украинское руководство добивается того же, что и раньше, – получения контроля над границей ДНР и ДНР с Россией. Если данный сценарий воплотиться в жизнь, в республиках начнется «резня», предсказал эксперт. Андрей Суздальцев добавил, что Москва должна сохранить население Донбасса от уничтожения.

Ранее на страницах прессы назвали имя возможного нового премьер-министра Украины. Также сообщалось, что в Госдуме РФ обозначили первое условие прекращения конфликта в Донбассе.

 

ДЦ

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