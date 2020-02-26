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Первое условие прекращения гражданской войны в Донбассе озвучили в Госдуме РФ

, 09:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Первое условие прекращения гражданской войны в Донбассе озвучили в Госдуме РФ
Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

В российской Госдуме рассказали, какое условие нужно выполнить в первую очередь, чтобы остановить гражданскую войну в Донбассе, которая продолжается с весны 2014 года. По данному вопросу высказался депутат Виктор Водолацкий.

Согласно точке зрения представителя нижней палаты парламента России, ставшего собеседником корреспондента RT, для разрешения вооруженного конфликта нужно сначала ликвидировать проявления национализма на Украине.

Ранее киевский журналист Роман Скрыпин назвал имя возможного организатора украинского «Коронамайдана». Также сообщалось, что в соседнем государстве придумали «простой» способ «возвращения» Крымского полуострова без боевых действий.

 

ДЦ

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