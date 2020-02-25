На Украине придумали «простой» способ «возвращения» Крыма за один год без войны

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25 февраля 2020, 17:22 [ «Аргументы Недели» ]

Митинг по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией, Nikolay Titov / globallookpress.com

Айдер Муждабаев, переехавший на Украину отечественный журналист, рассказал, как принудить Россию отказаться от Крымского полуострова без войны. Точка зрения Муждабаева приведена в заметке, размещенной на страницах интернет-СМИ.

Как пишет «Русская весна», журналист заявил, что «вернуть» Крым Киеву можно за один год. Муждабаев поделился «очень простым», по его мнению, способом – страны, которые получают нефть и газ из России, должны отказаться от покупки углеводородов. В этом случае силовые органы и армия РФ «разбегутся», считает Айдер Муждабаев.

Ранее киевский эксперт Роман Скрыпин назвал имя возможного организатора «Коронамайдана». Также сообщалось, что журналист Сергей Строкань рассказал, когда на Украине началось массовое «безумие».