Российский журналист определил время начала массового «безумия» на Украине

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25 февраля 2020, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]

Флаг Украины возле здания Верховной Рады в Киеве, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Массовое «безумие» на Украине, проявлением которого стали недавние беспорядки в Полтавской области, началось в 1990-е годы. Соответствующую точку зрения высказал в телевизионном эфире российский журналист Сергей Строкань.

Как отметил Строкань, Евромайдана 2014 года не было бы без Майдана 2004-го. При этом последний стал следствием процессов, происходивших в бывшей советской республике в 1990-е, заявил журналист на одной из программ канала НТВ.

Ранее во вторник сообщалось, что на страницах отечественных интернет-СМИ обозначили две реальные угрозы Российской Федерации со стороны военного флота Украины.