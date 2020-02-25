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Российский журналист определил время начала массового «безумия» на Украине

, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]

Российский журналист определил время начала массового «безумия» на Украине
Флаг Украины возле здания Верховной Рады в Киеве, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Массовое «безумие» на Украине, проявлением которого стали недавние беспорядки в Полтавской области, началось в 1990-е годы. Соответствующую точку зрения высказал в телевизионном эфире российский журналист Сергей Строкань.

Как отметил Строкань, Евромайдана 2014 года не было бы без Майдана 2004-го. При этом последний стал следствием процессов, происходивших в бывшей советской республике в 1990-е, заявил журналист на одной из программ канала НТВ.

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ДЦ

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