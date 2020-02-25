Две реальные угрозы России со стороны военного флота Украины озвучили в прессе

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25 февраля 2020, 15:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета ВЗГЛЯД

Корабль ВМС Украины, Daniel Leal-Olivas / globallookpress.com

Несмотря на свою слабость, военно-морские силы Украины (ВМСУ) способны сильно навредить России. Об этом говорится в публикации, которая появилась на страницах отечественной интернет-прессы.

Газета ВЗГЛЯД пишет, что ВМСУ могут быть задействованы в вооруженной провокации против российских кораблей. Ответный удар и уничтожение украинских моряков способны стать поводом для введения Западом новых санкций в отношении Москвы.

Еще одна реальная угроза со стороны ВМСУ для России – диверсионная – отмечается в процитированном материале. Издание полагает, что имеются признаки подготовки украинского флота к проведению диверсий. Одно из таких свидетельств – получение ВМСУ катеров, предназначенных для подобных операций.

Ранее эксперт Юрий Дудкин назвал возможный срок завершения конфликта в Донбассе. Также сообщалось, что политолог Сергей Кургинян предсказал начало гражданской войны на Украине после ухода президента Владимира Зеленского.