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Оглашен прогноз о начале гражданской войны на Украине после ухода Зеленского

, 11:55 [ «Аргументы Недели» ]

Оглашен прогноз о начале гражданской войны на Украине после ухода Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

После ухода Владимира Зеленского с поста президента Украины в бывшей советской республике вспыхнет гражданская война. С соответствующим прогнозом в телевизионном эфире выступил Сергей Кургинян, отечественный политический эксперт.

По словам аналитика, принявшего участие в одной из программ канала «Россия-1», в ходе будущего конфликта столкнутся «более-менее нормальные люди» и «оголтелые бандеровские» силы. Кургинян добавил, что гражданское противостояние на Украине «будет эскалировать понятные процессы центробежных тенденций всего чего угодно».

Ранее Александр Кузьмук, экс-министр обороны Украины, предсказал распад страны. Также сообщалось, что в соседнем государстве спрогнозировали возможное будущее Крыма после его «возвращения» Киеву.

 

ДЦ

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