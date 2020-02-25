Бывший министр обороны Украины предсказал распад страны на части

Украинское государство в будущем ждет распад на части. С соответствующим прогнозом в разговоре с журналистами выступил некоторое время назад Александр Кузьмук, бывший глава Минобороны соседнего государства.
Кузьмук констатировал, что украинское общество разделилось на враждующие лагеря. Если эта ситуация будет продолжаться и дальше, бывшая советская республика войдет в «период полураспада», по завершении которого начнется распад страны, процитировало экс-министра интернет-издание «Русская весна».
Ранее на Украине предсказали вероятное будущее Крымского полуострова после его «возвращения» Киеву. Также сообщалось, что в экспертном сообществе указали на возможный признак причастности бывшего украинского президента Петра Порошенко к «коронамайдану».