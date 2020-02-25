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Бывший министр обороны Украины предсказал распад страны на части

, 09:21 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший министр обороны Украины предсказал распад страны на части
Флаг Украины в центре Киева, Jaap Arriens / globallookpress.com

Украинское государство в будущем ждет распад на части. С соответствующим прогнозом в разговоре с журналистами выступил некоторое время назад Александр Кузьмук, бывший глава Минобороны соседнего государства.

Кузьмук констатировал, что украинское общество разделилось на враждующие лагеря. Если эта ситуация будет продолжаться и дальше, бывшая советская республика войдет в «период полураспада», по завершении которого начнется распад страны, процитировало экс-министра интернет-издание «Русская весна».

Ранее на Украине предсказали вероятное будущее Крымского полуострова после его «возвращения» Киеву. Также сообщалось, что в экспертном сообществе указали на возможный признак причастности бывшего украинского президента Петра Порошенко к «коронамайдану».

 

ДЦ

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