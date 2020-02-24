На Украине предсказали предполагаемое будущее Крыма после «возвращения» Киеву

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24 февраля 2020, 16:54 [ «Аргументы Недели» ]

Аэрофотоснимок Ялты, Serguei Fomine / globallookpress.com

На Украине рассказали, какое будущее может ждать Крым после «возвращения» в состав страны. По данному вопросу в разговоре со СМИ высказался Ильми Умеров, один из руководителей запрещенной на территории РФ экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа».

Как пишет издание «Русская весна», Умеров заявил, что после «деоккупации» в регионе на десять лет необходимо установить внешнее управление, отменив на время местные выборы. С крымчанами, сотрудничавшими с Россией, должны разобраться украинские силовые органы, переехавших в Крым в период нахождения полуострова в РФ нужно заставить уехать, полагает собеседник журналистов.

Крым с весны 2014 года является российским регионом. Согласно позиции официального Киева, полуостров «временно оккупирован».

Ранее в экспертном сообществе назвали возможный признак причастности бывшего президента Украины Петра Порошенко к «коронамайдану». Кроме того, сообщалось, что Яков Кедми, бывший израильский разведчик, анонсировал смену курса Москвы на украинском направлении.