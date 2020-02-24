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Бывший разведчик анонсировал смену политики РФ в отношении Украины после 9 мая

, 15:44 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший разведчик анонсировал смену политики РФ в отношении Украины после 9 мая
Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Власти Российской Федерации внесут коррективы в политику в отношении Украины после 9 мая. С соответствующим заявлением выступил Яков Кедми, бывший израильский разведчик.

По словам Кедми, до названной даты Кремль не будет менять курс на украинском направлении, так как для руководства РФ очень важно, чтобы празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне прошло при поддержке мирового сообщества. После 9 мая Россия, как анонсировал экс-разведчик, начнет реализовывать «новую политику» по отношению к соседней стране. Какие именно шаги будут предприняты, Кедми не уточнил.

Ранее Игорь Стрелков, бывший министр обороны ДНР, назвал способ прекратить украинский конфликт. Также сообщалось, что львовский журналист Остап Дроздов объяснил неизбежность «вечной войны» своей страны с Россией.

 

ДЦ

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