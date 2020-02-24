Экс-министр обороны непризнанной ДНР назвал способ прекратить конфликт на Украине

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24 февраля 2020, 15:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Площадь независимости в Киеве, Christophe Gateau / globallookpress.com

Игорь Стрелков, бывший министр обороны непризнанной ДНР, рассказал, какие действия необходимо предпринять, чтобы «прекратить в корне» украинский конфликт. Стрелков процитирован в публикации, размещенной в отечественной блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», экс-министр отметил, что Украина, у власти в которой находится «откровенно русофобский режим», «не может и не должна существовать». Чтобы прекратить конфликт в бывшей советской республике, спровоцированный националистической политикой официального Киева, России вслед за Крымом необходимо присоединить другие части распадающейся страны, полагает Игорь Стрелков.

Ранее Остап Дроздов, журналист из Львова, рассказал, почему неизбежна «вечная война» Украины с Россией. Кроме того, сообщалось, что политик Елена Лукаш назвала признак распада украинского государства.