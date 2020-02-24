Соратница Виктора Януковича назвала признак идущего распада Украины на части

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24 февраля 2020, 14:14 [ «Аргументы Недели» ]

Эвакуированные из Китая граждане Украины, Vyacheslav Madiyevskyy / globallookpress.com

Беспорядки, вспыхнувшие в Полтавской области из-за прибытия в регион граждан, эвакуированных с охваченных коронавирусом китайских территорий, являются свидетельством того, что Украина «рассыпается на наших глазах». Соответствующую точку зрения высказала Елена Лукаш, бывший украинский министр, соратница экс-президента Виктора Януковича.

По словам Лукаш, в переживающей процесс распада стране в настоящий момент нет настоящей власти. Именно этим политик объяснила агрессивность толпы в поселке Новые Санжары, пишет интернет-издание ФАН.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал о «чудесном» сценарии, при котором Киев сможет «вернуть» Крымский полуостров.