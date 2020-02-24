«Чудесный» сценарий «возвращения» Крыма Украине назвал киевский журналист

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24 февраля 2020, 12:20 [ «Аргументы Недели» ]

Аэрофотоснимок Ялты, Serguei Fomine / globallookpress.com

Украинские власти в обозримой перспективе не «вернут» Крымский полуостров в состав страны. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Дмитрий Гордон, киевский журналист.

Согласно точке зрения Гордона, процитированного «ПолитНавигатором», Киев сможет в скором будущем снова завладеть Крымом только в случае реализации «чудесного» сценария – внезапного распада России «на мелкие кусочки». Журналист выразил сомнение в том, что подобное реально.

Ранее украинский ветеран боевых действий в Донбассе Игорь Михайлишин поведал о победе над «военными РФ» в боестолкновении в районе Иловайска. Кроме того, сообщалось, что экс-командир ополчения ДНР Игорь Стрелков озвучил причины вооруженного конфликта на востоке Украины.