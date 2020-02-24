Ветеран АТО рассказал о победе украинцев над «военными РФ» в бою под Иловайском

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24 февраля 2020, 11:18 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские силовики, фото со страницы военной операции Киева в Донбассе в Facebook

Украинские добровольческие подразделения одержали верх над «российскими контрактниками» в бою под Иловайском в 2014 году. Об этом в беседе с журналистами рассказал Игорь Михайлишин, бывший участник «Антитеррористической операции» (АТО, прежнее название силовой операции Киева в Донбассе).

По словам Михайлишина, впервые столкнувшись с «военными РФ», националисты сначала испугались, однако затем, «сцепив зубы», принялись «творить невозможные вещи». «Россияне» не ожидали столь мощной контратаки и попросили перемирия, процитировал ветерана АТО интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Официальный Киев обвиняет Москву в прямой военной помощи формированиям непризнанных ДНР и ЛНР. Российские власти подобные утверждения опровергают.

Ранее бывший командир ополчения Донбасса Игорь Стрелков назвал причины начала вооруженного конфликта на территории региона. Также сообщалось, что СМИ рассказали о ликвидации «неизвестными снайперами» украинских военных, задействованных в операции Киева против республик.