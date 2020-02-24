СМИ рассказали об уничтожении «неизвестными снайперами» военных ВСУ в Донбассе

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24 февраля 2020, 09:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская весна»

Снайпер, Kento Nara/Geisler-Fotopress / globallookpress.com

«Неизвестные снайперы» ликвидируют военнослужащих Вооруженных сил Украины, задействованных в операции Киева в Донбассе. Об этом рассказывается в материале, опубликованном на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет «Русская весна», в прошлом месяце ВСУ потеряли в зоне конфликта не менее 16 человек убитыми и не менее 46 человек ранеными.

В частности, 1 января в районе поселка Золотое от ранения в голову погиб лейтенант из 72-й бригады армии Украины Юрий Сергеев. 5 января возле Авдеевки «получил пулю в лоб» старший солдат 93-й бригады Сергей Рацун, говорится в процитированной публикации. 18 января около села Новозвановка застрелили старшего солдата 72-й бригады Валерия Закусило.

Ранее сообщалось, что Александр Турчинов, бывший секретарь украинского Совнацбеза, раскрыл тактику «ползучего наступления» ВСУ в Донбассе и объяснил невозможность объявления войны Российской Федерации.