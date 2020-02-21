Турчинов раскрыл тактику «ползучего наступления» армии Украины на ДНР и ЛНР

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21 февраля 2020, 15:50 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший секретарь Совнацбеза Украины Александр Турчинов, Volodymyr Strumkovskiy / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины несколько лет подряд использовали тактику «ползучего наступления» на самопровозглашенные республики Донбасса. С таким заявлением выступил Александр Турчинов, бывший секретарь Совнацбеза соседнего государства.

По словам Турчинова, обозначенная им тактика предполагала ежедневное продвижение вперед, «хотя бы на один шаг». Такой способ наступления позволил ВСУ отбить у противника множество населенных пунктов и позиций, процитировал экс-чиновника «ПолитНавигатор».

Ранее отечественный эксперт Александр Артамонов спрогнозировал ответ России в случае возобновления Киевом полномасштабных боевых действий в Донбассе. Также сообщалось, что аналитики назвали самые вероятные сценарии развития событий в регионе до 2024 года.