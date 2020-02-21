Предсказан ответ России в случае полномасштабного наступления Киева на ДНР и ЛНР

Александр Артамонов, отечественный военный обозреватель, предсказал, как отреагирует Россия на возможное полномасштабное наступление Вооруженных сил Украины на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. По данному вопросу эксперт высказался в разговоре с журналистами.
Артамонов предположил, что Киев готовит «большое наступление» в Донбассе. Об этом, по словам обозревателя, говорит переброска танковых сил ВСУ в сторону республик.
Как отметил собеседник «Новороссии», в случае агрессии против ДНР и ЛНР Москва может ответить в рамках международного права. Вероятен приток добровольцев из РФ в Народную милицию республик и продажа им оружия Южной Осетией и Абхазией, полагает Александр Артамонов.
Ранее киевский эксперт Вадим Карасев рассказал, сколько времени имеется в запасе у властей Украины, чтобы вернуть Донбасс. Кроме того, сообщалось, что российские аналитики обозначили самые вероятные сценарии развития ситуации в регионе до 2024 года.