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Предсказан ответ России в случае полномасштабного наступления Киева на ДНР и ЛНР

, 12:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Новороссия»

Предсказан ответ России в случае полномасштабного наступления Киева на ДНР и ЛНР
Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Александр Артамонов, отечественный военный обозреватель, предсказал, как отреагирует Россия на возможное полномасштабное наступление Вооруженных сил Украины на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. По данному вопросу эксперт высказался в разговоре с журналистами.

Артамонов предположил, что Киев готовит «большое наступление» в Донбассе. Об этом, по словам обозревателя, говорит переброска танковых сил ВСУ в сторону республик.

Как отметил собеседник «Новороссии», в случае агрессии против ДНР и ЛНР Москва может ответить в рамках международного права. Вероятен приток добровольцев из РФ в Народную милицию республик и продажа им оружия Южной Осетией и Абхазией, полагает Александр Артамонов.

Ранее киевский эксперт Вадим Карасев рассказал, сколько времени имеется в запасе у властей Украины, чтобы вернуть Донбасс. Кроме того, сообщалось, что российские аналитики обозначили самые вероятные сценарии развития ситуации в регионе до 2024 года.

 

ДЦ

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