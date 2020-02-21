Украинский аналитик раскрыл имеющийся у Киева срок для возвращения ДНР и ЛНР

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21 февраля 2020, 08:27 [ «Аргументы Недели» ]

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Вадим Карасев, киевский политический эксперт, рассказал, сколько времени осталось у руководства Украины для того, чтобы вернуть территории, контролируемые властями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Соответствующее заявление аналитик сделал в беседе с журналистами.

Как полагает Карасев, процитированный «ПолитНавигатором», в распоряжении Киева имеется около пяти лет. «Через пять лет они (жители республик Донбасса – АН) просто привыкнут жить по-другому», - отметил эксперт.

Ранее киевский аналитик Сергей Джердж спрогнозировал присоединение ДНР и ЛНР к России после местных выборов в Донбассе. Кроме того, сообщалась, что украинская разведка определила возможный срок начала «вторжения РФ» в страну.