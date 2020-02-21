Все новости >>

//В мире 13+

Украинский аналитик раскрыл имеющийся у Киева срок для возвращения ДНР и ЛНР

, 08:27 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский аналитик раскрыл имеющийся у Киева срок для возвращения ДНР и ЛНР
Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Вадим Карасев, киевский политический эксперт, рассказал, сколько времени осталось у руководства Украины для того, чтобы вернуть территории, контролируемые властями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Соответствующее заявление аналитик сделал в беседе с журналистами.

Как полагает Карасев, процитированный «ПолитНавигатором», в распоряжении Киева имеется около пяти лет. «Через пять лет они (жители республик Донбасса – АН) просто привыкнут жить по-другому», - отметил эксперт.

Ранее киевский аналитик Сергей Джердж спрогнозировал присоединение ДНР и ЛНР к России после местных выборов в Донбассе. Кроме того, сообщалась, что украинская разведка определила возможный срок начала «вторжения РФ» в страну.

 

ДЦ

//картина дня

Министр финансов России Антон Силуанов считает, что сейчас есть основания полагать: люди с большими доходами должны больше налогов платить. До 2024 года система…

В мире

В сети появились свидетельства, как боевики в Идлибе пытались сбить российский бомбардировщик Су-24

В сети появились свидетельства, как боевики в Идлибе пытались сбить российский бомбардировщик Су-24

В Сети появились видеозаписи, свидетельствующие, что протурецкие боевики в провинции Идлиб на северо-западе Сирии пытались сбить российский бомбардировщик Су-24 с помощью ПЗРК.

В Минпромторге заявили о повышении налога на старые автомобили. Представитель Приморской автомобильной федерации Дмитрий Борисов прокомментировал инициативу ведомства и рассказал, к чему она может привести.

В Минпромторге заявили о повышении налога на старые автомобили. Представитель Приморской автомобильной федерации Дмитрий…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Подмосковье и Ижевске полиция задержала одиннадцать предполагаемых участников криминальной группы, которые за три месяца украли с банковских карт примерно 200 граждан…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Предложенные поправки к Конституции позволят повысить доверие граждан ко всей системе публичного управления и обеспечат развитие диалога между обществом и властью.

//новости ан

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала инициативу главы Сургута Вадима Шувалова, который предложил своим заместителям ездить на работу на общественном транспорте.

Девушка-украинка, эвакуированная из Китая, поблагодарила соотечественников за "гостеприимство" и захотела "поменять национальность". По слухам, "к эвакуированным…

//новости ан

На Украине эвакуированных из Китая из-за вспышки коронавируса украинцев разместили в санатории в поселке Новые Санжары. Жители Полтавской области при приезде…