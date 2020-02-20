Прогноз о вхождении ДНР и ЛНР в Россию после выборов в Донбассе озвучил эксперт

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20 февраля 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Предусмотренное минскими соглашениями проведение местных выборов в Донбассе приведет к присоединению самопровозглашенных ДНР и ЛНР к России. С таким прогнозом выступил Сергей Джердж, украинский военный эксперт.

Согласно утверждению аналитика, процитированного «ПолитНавигатором», Москва якобы намерена повторить в Донбассе крымский сценарий. Избранные в местные советы депутаты заявят о вхождении в состав РФ сразу же после признания выборов со стороны Киева, предсказал Джердж.

Ранее украинский националист Дмитрий Ярош поведал о возможных сценариях «капитуляции» своей страны перед Россией. Кроме того, сообщалось, что в интернете опубликовали видео из района боестолкновения киевских военных и ополченцев ЛНР.