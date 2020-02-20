Три сценария «капитуляции» Украины перед Россией перечислил бывший депутат Рады

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20 февраля 2020, 14:35 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший депутат Верховной Рады Украины Дмитрий Ярош, Danil Shamkin / globallookpress.com

Дмитрий Ярош, бывший депутат Верховной Рады, обозначил три сценария «капитуляции» Украины перед Российской Федерацией. Точка зрения политика-националиста приведена в заметке, размещенной на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет издание ФАН, Ярош назвал три негативных для своей страны варианта развития событий:

1. отказ Киева от возвращения территорий непризнанных ДНР и ЛНР;

2. «ценностная капитуляция» - принятие «враждебного русского мира»;

3. приход к власти на Украине пророссийских сил.

Официальный Киев обвиняет Москву в прямой военной помощи республикам Донбасса. Руководство РФ подобные утверждения опровергает.

Ранее в интернете опубликовали видео из района боев между украинскими военными и ополчением ЛНР. Также сообщалось, что журналист Александр Чаленко раскрыл препятствие для полномасштабного наступления Киева в Донбассе.