Журналист раскрыл помеху для «серьезного» наступления ВСУ на республики Донбасса

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20 февраля 2020, 11:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Царьград»

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Киевские военные могут «развивать наступление или чего-то захватывать только в серой зоне» Донбасса. Соответствующую точку зрения озвучил в разговоре с российскими СМИ украинский журналист Александр Чаленко.

По словам Чаленко, помехой для «серьезного» наступления Вооруженных сил Украины на востоке страны является позиция Москвы, поддерживающей ДНР и ЛНР. В Киеве понимают, что в случае начала полномасштабной операции в Донбасс будут оперативно переброшены российские части, привел мнение журналиста «Царьград».

Ранее Константин Малофеев, отечественный предприниматель и общественник, назвал срок, который потребуется РФ для разгрома Украины, если между странами вспыхнет конфликт. Кроме того, сообщалось, что в соседнем государстве рассказали о возможном запасном плане Киева по Донбассу.