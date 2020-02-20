Журналист раскрыл помеху для «серьезного» наступления ВСУ на республики Донбасса

Киевские военные могут «развивать наступление или чего-то захватывать только в серой зоне» Донбасса. Соответствующую точку зрения озвучил в разговоре с российскими СМИ украинский журналист Александр Чаленко.
По словам Чаленко, помехой для «серьезного» наступления Вооруженных сил Украины на востоке страны является позиция Москвы, поддерживающей ДНР и ЛНР. В Киеве понимают, что в случае начала полномасштабной операции в Донбасс будут оперативно переброшены российские части, привел мнение журналиста «Царьград».
Ранее Константин Малофеев, отечественный предприниматель и общественник, назвал срок, который потребуется РФ для разгрома Украины, если между странами вспыхнет конфликт. Кроме того, сообщалось, что в соседнем государстве рассказали о возможном запасном плане Киева по Донбассу.