Озвучен предполагаемый срок разгрома Украины в случае начала войны с Россией

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20 февраля 2020, 09:38 [ «Аргументы Недели» ]

Самолет ВКС РФ, Aleksey Ivanov/TV Zvezda / globallookpress.com

Москве следует более жестко настаивать на том, что боевые действия на территории Донбасса являются внутриукраинским конфликтом. Такую точку зрения в телевизионном эфире озвучил Константин Малофеев, отечественный предприниматель и общественный деятель.

Выступая на программе Первого канала «Время покажет», Малофеев отметил, что в Донбассе идет гражданская война, российских сил там нет. В случае начала настоящего конфликта с РФ Украина была бы разгромлена за двое суток, высказал мнение бизнесмен.

Ранее украинский генерал Игорь Романенко рассказал о вероятном плане «Б» Киева по Донбассу. Кроме того, сообщалось, что в российском парламенте назвали единственный способ заставить власти соседнего государства помириться с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.