Возможный план «Б» Киева по Донбассу раскрыл экс-заместитель главы Генштаба ВСУ

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20 февраля 2020, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]

Дорожный указатель в центре Донецка, Senkar Tomas / globallookpress.com

Игорь Романенко, бывший заместитель главы Генштаба Вооруженных сил Украины, раскрыл предполагаемый план «Б» Киева по Донбассу. По данному вопросу генерал высказался в беседе с представителями СМИ.

Как отметил Романенко, украинской стороне необходимо добиваться выполнения минских договоренностей. Если успехов на этом направлении не будет, следует переходить к запасному плану. Он заключается в строительстве стены на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, процитировало Игоря Романенко интернет-издание «Русская весна».

Ранее в Госдуме РФ назвали единственный способ принудить Киев помириться с Донбассом. Также сообщалось, что в украинском экспертном сообществе спрогнозировали возможное будущее ДНР и ЛНР.