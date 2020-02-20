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Возможный план «Б» Киева по Донбассу раскрыл экс-заместитель главы Генштаба ВСУ

, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]

Возможный план «Б» Киева по Донбассу раскрыл экс-заместитель главы Генштаба ВСУ
Дорожный указатель в центре Донецка, Senkar Tomas / globallookpress.com

Игорь Романенко, бывший заместитель главы Генштаба Вооруженных сил Украины, раскрыл предполагаемый план «Б» Киева по Донбассу. По данному вопросу генерал высказался в беседе с представителями СМИ.

Как отметил Романенко, украинской стороне необходимо добиваться выполнения минских договоренностей. Если успехов на этом направлении не будет, следует переходить к запасному плану. Он заключается в строительстве стены на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, процитировало Игоря Романенко интернет-издание «Русская весна».

Ранее в Госдуме РФ назвали единственный способ принудить Киев помириться с Донбассом. Также сообщалось, что в украинском экспертном сообществе спрогнозировали возможное будущее ДНР и ЛНР.

 

ДЦ

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Игорь Романенко, бывший заместитель главы Генштаба Вооруженных сил Украины, раскрыл предполагаемый план «Б» Киева по Донбассу. По данному вопросу генерал высказался в беседе с представителями СМИ.

Игорь Романенко, бывший заместитель главы Генштаба Вооруженных сил Украины, раскрыл предполагаемый план «Б» Киева…

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