Вероятное будущее воюющих с Украиной ДНР и ЛНР предсказал киевский аналитик

Спрогнозировано вероятное будущее самопровозглашенных республик Донбасса, которые находятся в состоянии вооруженного конфликта с Украиной. По данному вопросу высказался некоторое время назад киевский эксперт Руслан Бортник.
По словам Бортника, процитированного ПолитНавигатором», ДНР и ЛНР может ждать «что-то среднее» между сценариями, реализовавшимися в Приднестровье и Абхазии. Данный вариант будущего предполагает демилитаризацию, частичное разведение противоборствующих сторон, «гуманизацию» конфликта и улучшение положения местного населения без политического решения, отметил аналитик.
Ранее на Украине озвучили предполагаемый сценарий уничтожения ДНР и ЛНР. Также сообщалось, что киевский дипломат Александр Чалый назвал способ выдавить «Россию из Донбасса».