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Вероятное будущее воюющих с Украиной ДНР и ЛНР предсказал киевский аналитик

, 17:17 [ «Аргументы Недели» ]

Вероятное будущее воюющих с Украиной ДНР и ЛНР предсказал киевский аналитик
Ополченцы ДНР, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Спрогнозировано вероятное будущее самопровозглашенных республик Донбасса, которые находятся в состоянии вооруженного конфликта с Украиной. По данному вопросу высказался некоторое время назад киевский эксперт Руслан Бортник.

По словам Бортника, процитированного ПолитНавигатором», ДНР и ЛНР может ждать «что-то среднее» между сценариями, реализовавшимися в Приднестровье и Абхазии. Данный вариант будущего предполагает демилитаризацию, частичное разведение противоборствующих сторон, «гуманизацию» конфликта и улучшение положения местного населения без политического решения, отметил аналитик.

Ранее на Украине озвучили предполагаемый сценарий уничтожения ДНР и ЛНР. Также сообщалось, что киевский дипломат Александр Чалый назвал способ выдавить «Россию из Донбасса».

 

ДЦ

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