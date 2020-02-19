Украинский дипломат придумал способ выдавить «Россию из Донбасса» без войны

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19 февраля 2020, 15:31 [ «Аргументы Недели» ]

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Бывший первый замглавы украинского МИД Александр Чалый рассказал, как добиться того, чтобы «Россия ушла из Донбасса» мирными методами. По данному вопросу дипломат высказался в разговоре с журналистами.

Как пишет «ПолитНавигатор», Чалый заявил, что Киеву следует полностью выполнить последний пункт плана урегулирования ситуации в Донбассе, который представили на последней Мюнхенской конференции. В данной части плана говорится о необходимости запуска нового национального диалога об идентичности. Диалог, согласно точке зрения авторов документа, «должен затрагивать темы истории и национальной памяти, языка, идентичности и опыта меньшинств».

Украина обвиняет Москву в «оккупации» части территории Донбасса. Руководство РФ подобные утверждения опровергает.

Ранее Александр Чалый констатировал провал западного «блицкрига» против России. Также сообщалось, что Игорь Стрелков, бывший командир ополчения ДНР, назвал два сценария завершения конфликта на востоке Украины.