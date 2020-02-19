Все новости >>

//В мире 13+

Два варианта завершения гражданской войны в Донбассе предсказал экс-командир ДНР

, 15:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Два варианта завершения гражданской войны в Донбассе предсказал экс-командир ДНР
Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Игорь Стрелков, бывший командир ополченцев ДНР, назвал два сценария завершения гражданской войны в Донбассе. По данному вопросу Стрелков высказался в разговоре с журналистами.

По словам экс-командира, ставшего собеседником издания URA.RU, вооруженное противостояние закончится или отказом Киева от Донбасса, или «сдачей Москвы», которая оказывает помощь самопровозглашенным ДНР и ЛНР.

Вчерашнее обострение на луганском фронте произошло по вине украинской стороны, нацеленной на возобновление полномасштабных боевых действий, добавил Игорь Стрелков.

Ранее сообщалось, что киевский эксперт Владимир Горбач предрек армии Украины новый «котел» в Донбассе.

 

ДЦ

//картина дня

Общество

Способное спасти Россию от разгрома Америкой «смертоносное оружие» назвали в КНР

Способное спасти Россию от разгрома Америкой «смертоносное оружие» назвали в КНР

Американские военные эксперты ошибаются, когда пишут о способности Соединенных Штатов разгромить Российскую Федерацию. Соответствующий вывод сделан в материале, появившемся на страницах китайских СМИ.

Произошедшее накануне обострение в зоне конфликта в Донбассе якобы спровоцировала Российская Федерация. С соответствующим обвинением в адрес Москвы выступил Владимир Горбач, украинский политический эксперт.

Произошедшее накануне обострение в зоне конфликта в Донбассе якобы спровоцировала Российская Федерация…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Владимир Гайич – один из самых титулованных сербских самбистов. На его счету серебро чемпионата Европы по самбо и бронза Европейских игр. Он успевает совмещать тренерскую…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Одна из самых ныне обсуждаемых тем в СМИ – брак и развод россиянки Оксаны Воеводиной с Мухаммадом Пятым - Королем Малайзии. Всю подноготную этой истории рассказал…

//новости ан