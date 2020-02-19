Два варианта завершения гражданской войны в Донбассе предсказал экс-командир ДНР

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19 февраля 2020, 15:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Игорь Стрелков, бывший командир ополченцев ДНР, назвал два сценария завершения гражданской войны в Донбассе. По данному вопросу Стрелков высказался в разговоре с журналистами.

По словам экс-командира, ставшего собеседником издания URA.RU, вооруженное противостояние закончится или отказом Киева от Донбасса, или «сдачей Москвы», которая оказывает помощь самопровозглашенным ДНР и ЛНР.

Вчерашнее обострение на луганском фронте произошло по вине украинской стороны, нацеленной на возобновление полномасштабных боевых действий, добавил Игорь Стрелков.

Ранее сообщалось, что киевский эксперт Владимир Горбач предрек армии Украины новый «котел» в Донбассе.