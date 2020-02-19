Новый «котел» ВСУ и «разгром Россией Украины в Донбассе» предрек киевский эксперт

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19 февраля 2020, 12:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ИА REGNUM

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Произошедшее накануне обострение в Донбассе якобы спровоцировала Российская Федерация. С соответствующим обвинением в адрес Москвы выступил Владимир Горбач, украинский политический эксперт.

Как пишет ИА REGNUM, аналитик спрогнозировал новый «котел» для Вооруженных сил Украины в Донбассе, который принудит власти страны к выполнению минских соглашений на условиях РФ. Это станет разгромом Украины, полагает Горбач.

Официальный Киев утверждает, что Россия оказывает прямую военную помощь Народной милиции непризнанных ДНР и ЛНР. Руководство РФ подобные заявления опровергает.

Ранее сообщалось, что в Совете Федерации «обнаружили» американский след во вчерашних боестолкновениях на луганском фронте.