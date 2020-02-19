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Ополченцы уничтожили «Черного запорожца» из ВСУ во время боя на луганском фронте

, 09:08 [ «Аргументы Недели» ]

Ополченцы уничтожили «Черного запорожца» из ВСУ во время боя на луганском фронте
Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

В ходе произошедшего накануне боестолкновения на луганском фронте ополченцы непризнанной ЛНР уничтожили военнослужащего 72-й бригады Вооруженных сил Украины имени Черных запорожцев. Соответствующую информацию распространила некоторое время назад пресс-служба соединения.

Погибший гранатометчик Максим Хитайлов являлся выходцем из Полтавской области, говорится в сообщении. Служить в рядах ВСУ Хитайлов начал весной прошлого года.

Ранее сообщалось, что в российском экспертном сообществе назвали условие быстрого разгрома Украиной самопровозглашенных республик Донбасса. По данному вопросу высказался аналитик Александр Шатилов.

 

ДЦ

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