В ходе произошедшего накануне боестолкновения на луганском фронте ополченцы непризнанной ЛНР уничтожили военнослужащего 72-й бригады Вооруженных сил Украины имени Черных запорожцев. Соответствующую информацию распространила некоторое время назад пресс-служба соединения.
Погибший гранатометчик Максим Хитайлов являлся выходцем из Полтавской области, говорится в сообщении. Служить в рядах ВСУ Хитайлов начал весной прошлого года.
Ранее сообщалось, что в российском экспертном сообществе назвали условие быстрого разгрома Украиной самопровозглашенных республик Донбасса. По данному вопросу высказался аналитик Александр Шатилов.