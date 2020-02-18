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Условие быстрого военного разгрома Украиной ДНР и ЛНР раскрыл аналитик из России

, 17:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Новороссия»

Условие быстрого военного разгрома Украиной ДНР и ЛНР раскрыл аналитик из России
Украинская военная техника, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Александр Шатилов, отечественный политический эксперт, рассказал, при каком условии армия Украины сможет быстро разгромить самопровозглашенные ДНР и ЛНР. По данному вопросу специалист высказался в беседе с журналистами.

Как предсказал Шатилов, на новом «нормандском саммите» Киев в очередной раз потребует передачи ему контроля над границей республик с Россией. По словам эксперта, если это произойдет, ДНР и ЛНР ждет судьба ликвидированной Хорватией Сербской Краины – непризнанные государства «быстро задушат».

Ранее политконсультант Анатолий Вассерман заявил о подготовке властей Украины к осуществлению в Донбассе «хорватского сценария». Также сообщалось об обострении обстановки на луганском фронте.

 

ДЦ

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