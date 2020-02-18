Появилось видео с экстренным заявлением ЛНР об обострении на луганском фронте

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18 февраля 2020, 13:29 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

В Народной милиции ЛНР озвучили свою версию событий, произошедших во вторник на луганском фронте. Согласно утверждению украинской стороны, сегодня утром ополченцы пошли в наступление на позиции киевских военных, в результате чего вспыхнул бой.

Спикер Народной милиции Яков Осадчий отметил в своем экстренном заявлении, опубликованном на YouTube, что около 6.00 спецгруппа Вооруженных сил Украины выдвинулась в направлении позиций ополчения, расположенных в районе поселка Голубовское. После того, как группа подорвалась на минах, командование 93-й бригады ВСУ приказало обстрелять территорию ЛНР с целью прикрытия эвакуации тел убитых диверсантов. Под огнем киевской артиллерии оказался ряд населенных пунктов, которые контролируют власти республики, отметил Осадчий.

Ранее Михаил Погребинский, украинский эксперт, раскрыл выгоду США от продолжения конфликта в Донбассе.