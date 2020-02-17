Украинский политолог раскрыл причину поддержки Америкой войны Киева с ДНР и ЛНР

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17 февраля 2020, 19:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Украинская военная техника, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Соединенные Штаты не заинтересованы в урегулировании вооруженного конфликта в Донбассе, поэтому оказывают помощь Киеву, которая способствует продолжению его противостояния с ДНР и ЛНР. Соответствующую точку зрения высказал Михаил Погребинский, украинский политический эксперт.

Как отметил специалист, прекращение войны приведет к снятию европейских санкций с России, что невыгодно Вашингтону, который стремится не допустить налаживания отношений между ЕС и Москвой. Поэтому американцы будут продолжать «активные контакты» с киевским руководством, предсказал Погребинский.

Ранее Соломон Манн, эксперт из Израиля, обозначил единственный путь возвращения Украиной Донецка и Луганска. Также сообщалось, что на страницах прессы раскрыли предполагаемый план РФ, который предусматривает «сборку новой Украины».