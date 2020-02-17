Украинский политолог раскрыл причину поддержки Америкой войны Киева с ДНР и ЛНР

Соединенные Штаты не заинтересованы в урегулировании вооруженного конфликта в Донбассе, поэтому оказывают помощь Киеву, которая способствует продолжению его противостояния с ДНР и ЛНР. Соответствующую точку зрения высказал Михаил Погребинский, украинский политический эксперт.
Как отметил специалист, прекращение войны приведет к снятию европейских санкций с России, что невыгодно Вашингтону, который стремится не допустить налаживания отношений между ЕС и Москвой. Поэтому американцы будут продолжать «активные контакты» с киевским руководством, предсказал Погребинский.
Ранее Соломон Манн, эксперт из Израиля, обозначил единственный путь возвращения Украиной Донецка и Луганска. Также сообщалось, что на страницах прессы раскрыли предполагаемый план РФ, который предусматривает «сборку новой Украины».