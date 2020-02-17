Единственный путь возвращения Донбасса Украиной раскрыл аналитик из Израиля

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17 февраля 2020, 18:35 [ «Аргументы Недели» ]

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Соломон Манн, политический эксперт из Израиля, рассказал, по какому пути нужно пойти Украине, чтобы воссоединиться с Донбассом. По данному вопросу специалист высказался некоторое время назад на своей странице в Facebook.

Согласно точке зрения Манна, у киевского руководства есть только один вариант действий – развивать экономику своей страны. Возможность вернуть Донецк и Луганск у Украины появится только тогда, когда она достигнет показателей России, полагает аналитик.

Ранее в СМИ раскрыли вероятный план Москвы по «сборке новой Украины» с помощью самопровозглашенных республик Донбасса. Кроме того, сообщалось, что украинский праворадикал Дмитрий Ярош рассказал об упущенной победе Киева в регионе.