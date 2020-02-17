Раскрыт предполагаемый план России по «сборке новой Украины» с помощью Донбасса

Российские власти больше не рассматривают сценарий возвращения территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР под контроль Киева. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественных СМИ.
Согласно информации, оказавшейся в распоряжении издания «Наша версия», в Москве не сомневаются в нежизнеспособности независимой Украины. При этом Кремль не намерен безучастно взирать на распад соседнего государства, говорится в процитированной публикации.
По данным журналистов, руководство РФ планирует, что Донбасс послужит «точкой сборки новой Украины». Предполагается, что Донецк станет центром притяжения Запорожья и Херсона. В сферу влияния Луганска должны войти Харьков, Чернигов и Сумы.
Ранее украинский националист Дмитрий Ярош рассказал об упущенной Киевом военной победе над ДНР и ЛНР. Также сообщалось, что на страницах прессы поведали об «унижении» президента Владимира Зеленского на форуме в Германии.