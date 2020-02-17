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17 февраля 2020, 18:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Наша версия»

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Российские власти больше не рассматривают сценарий возвращения территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР под контроль Киева. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественных СМИ.

Согласно информации, оказавшейся в распоряжении издания «Наша версия», в Москве не сомневаются в нежизнеспособности независимой Украины. При этом Кремль не намерен безучастно взирать на распад соседнего государства, говорится в процитированной публикации.

По данным журналистов, руководство РФ планирует, что Донбасс послужит «точкой сборки новой Украины». Предполагается, что Донецк станет центром притяжения Запорожья и Херсона. В сферу влияния Луганска должны войти Харьков, Чернигов и Сумы.

Ранее украинский националист Дмитрий Ярош рассказал об упущенной Киевом военной победе над ДНР и ЛНР. Также сообщалось, что на страницах прессы поведали об «унижении» президента Владимира Зеленского на форуме в Германии.