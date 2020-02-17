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Бывший депутат Рады рассказал об упущенной Киевом военной победе над ДНР и ЛНР

, 15:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Бывший депутат Рады рассказал об упущенной Киевом военной победе над ДНР и ЛНР
Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Украинские власти могли в 2014 году вернуть в состав страны территории отколовшихся от Киева ДНР и ЛНР, однако не воспользовались выпавшим им шансом. С таким заявлением выступил некоторое время назад Дмитрий Ярош, экс-депутат Верховной Рады.

По словам Яроша, в ходе активной фазы боевых действий на востоке Украины, «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация) вошел на территорию Донецка. Еще одно националистическое формирование находилось на подступах к Луганску. Согласно точке зрения экс-депутата, если бы тогда радикалы получили приказ о наступлении, Украина одержала бы военную победу над республиками, однако в Киеве приняли решение об отводе сил.

Ранее на страницах прессы поведали об «унижении» президента Владимира Зеленского Западом на конференции в Германии. Также сообщалось, что на Украине спрогнозировали негативные последствия возвращения Донбасса для страны.

 

ДЦ

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