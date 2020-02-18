В Киеве раскрыли потери ВСУ в результате утреннего наступления ополченцев ЛНР

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18 февраля 2020, 12:25 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Народная милиция непризнанной ЛНР сегодня утром предприняла попытку наступления на позиции Вооруженных сил Украины. Соответствующую информацию распространил в интернете штаб военной операции Киева в Донбассе.

В штабе рассказали, что ополченцы обстреляли занимаемые ВСУ рубежи из оружия, запрещенного минскими соглашениями, и пошли на прорыв. Украинская сторона сообщила, что наступление удалось отбить. Киевские военные потеряли убитым одного человека, четыре силовика ранены. У ЛНР – один погибший и пять раненых.

Ранее во вторник СМИ стало известно о «резкой активизации» подразделений ВСУ на луганском фронте. Также сообщалось, что киевский эксперт Михаил Погребинский объяснил выгоду американцев от продолжения боевых действий в Донбассе.