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СМИ сообщили о «резкой активизации» воюющих в Донбассе ВСУ на луганском фронте

, 09:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская весна»

СМИ сообщили о «резкой активизации» воюющих в Донбассе ВСУ на луганском фронте
Украинский военный, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Появилась информация о «резкой активизации» Вооруженных сил Украины на луганском фронте. Об этом говорится в заметке, размещенной на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет «Русская весна», в эти минуты под обстрелом киевских военных находится Бахмутская трасса. В ополчении самопровозглашенной республики призвали жителей населенных пунктов, расположенных в данном районе, принять меры безопасности и спуститься в укрытия.

Ранее Михаил Погребинский, киевский политолог, раскрыл выгоду конфликта в Донбассе для Соединенных Штатов. Также сообщалось, что израильский аналитик Соломон Манн назвал единственный путь возвращения Украиной территорий ДНР и ЛНР.

 

ДЦ

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