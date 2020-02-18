Вассерман раскрыл признак подготовки Украины к ликвидации республик Донбасса

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18 февраля 2020, 14:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Политический консультант Анатолий Вассерман, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Украинские власти готовятся реализовать в Донбассе «хорватский сценарий». Соответствующую точку зрения озвучил некоторое время назад Анатолий Вассерман, отечественный политический консультант.

В августе 1995 года армия Хорватии провела скоротечную операцию, результатом которой стала ликвидация непризнанной Сербской Краины. Согласно точке зрения Вассермана, Киев намерен пойти по тому же пути. Признаком подготовки Украины к осуществлению «хорватского сценария» в отношении ДНР и ЛНР, по словам аналитика, является строительство дополнительных полигонов, где с киевскими военными занимаются инструкторы из Соединенных Штатов.

Ранее во вторник стало известно об обострении ситуации на луганском фронте. Неофициальные источники сообщили о потерях украинских силовиков в бою с ополченцами ЛНР.