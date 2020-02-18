На Украине сообщили об атаке ополченцев ЛНР и уничтожении двух отделений ВСУ

Штурмовая группа Народной милиции ЛНР сегодня утром атаковала позиции 72-й и 93-й бригады Вооруженных сил Украины в Луганской области. Соответствующая информация появилась в украинском Telegram-канале «Дежурный ООС».
Источники авторов Telegram-канала рассказали, что ополченцам удалось уничтожить два отделения ВСУ и взять под контроль два опорных пункта. Киевское командование скрывает данные о реальном положении дел на луганском фронте, говорится в процитированном посте.
Об обострении ситуации в зоне конфликта в Донбассе стало известно ранее во вторник. Украинский штаб и Народная милиция ЛНР озвучили различные версии случившегося.