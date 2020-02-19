В Совете Федерации «нашли» американский след в наступлении военных ВСУ на ЛНР

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19 февраля 2020, 10:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Член Совета Федерации Франц Клинцевич, council. gov.ru / globallookpress.com

Обострение обстановки на луганском фронте случилось по вине Киева и стоящих за его спиной Соединенных Штатов. Соответствующую точку зрения озвучили в Совете Федерации.

Представитель верхней палаты российского парламента Франц Клинцевич заявил изданию ФАН, что вчерашнее наступление Вооруженных сил Украины на ЛНР инспирировали американцы. По мнению Клинцевича, в Киеве «ничего не решают».

Ранее писатель Захар Прилепин назвал виновного в крушении малайзийского Boeing, которое произошло летом 2014 года в небе над Донецкой областью. Кроме того, сообщалось, что ополченцы ЛНР уничтожили «Черного запорожца» из ВСУ.