Обострение обстановки на луганском фронте случилось по вине Киева и стоящих за его спиной Соединенных Штатов. Соответствующую точку зрения озвучили в Совете Федерации.
Представитель верхней палаты российского парламента Франц Клинцевич заявил изданию ФАН, что вчерашнее наступление Вооруженных сил Украины на ЛНР инспирировали американцы. По мнению Клинцевича, в Киеве «ничего не решают».
Ранее писатель Захар Прилепин назвал виновного в крушении малайзийского Boeing, которое произошло летом 2014 года в небе над Донецкой областью. Кроме того, сообщалось, что ополченцы ЛНР уничтожили «Черного запорожца» из ВСУ.