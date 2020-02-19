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Прилепин назвал виновного в уничтожении малайзийского Boeing в небе над Донбассом

, 09:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Прилепин назвал виновного в уничтожении малайзийского Boeing в небе над Донбассом
Самолет Boeing 777, Leonid Faerberg / globallookpress.com

Кто бы ни сбил летом 2014 года в небе над Донецкой областью малайзийский Boeing, в случившемся все равно виновата Украина. С соответствующим заявлением выступил отечественный писатель и политик Захар Прилепин, бывший участник конфликта в Донбассе.

По словам Прилепина, ставшего собеседником корреспондента издания URA.RU, киевская сторона несет ответственность за уничтожение гражданского самолета, потому что направила его в зону боевых действий.

Ранее эксперт Александр Шатилов обозначил условие быстрого разгрома Киевом непризнанных ДНР и ЛНР. Кроме того, сообщалось, что ополченцы уничтожили «Черного запорожца» из армии Украины во время боя на луганском фронте.

 

ДЦ

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