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Бывший замглавы МИД Украины рассказал о провале «блицкрига» Запада против России

, 13:01 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший замглавы МИД Украины рассказал о провале «блицкрига» Запада против России
Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

«Блицкриг» коллективного Запада против Российской Федерации провалился. Соответствующую точку зрения озвучил некоторое время назад Александр Чалый, бывший первый заместитель главы МИД Украины.

Как отметил дипломат, после присоединения Крыма к РФ и начала вооруженного конфликта в Донбассе США и Европейский союз ввели санкции против Москвы с целью ее «принуждения к миру». Этот «блицкриг» не получился, экономика России не рухнула, процитировал Чалого интерет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее Владимир Горбач, киевский эксперт, предсказал попадание армии Украины в новый «котел» в Донбассе. Кроме того, сообщалось, что в российском парламенте «нашли» американский след во вчерашнем обострении на луганском фронте.

 

ДЦ

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