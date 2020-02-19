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Возможный сценарий уничтожения Киевом республик Донбасса озвучили на Украине

, 16:03 [ «Аргументы Недели» ]

Возможный сценарий уничтожения Киевом республик Донбасса озвучили на Украине
Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Киевские власти собираются уничтожить самопровозглашенные республики Донбасса по «хорватскому сценарию». Соответствующий прогноз озвучил Андрей Кучер, украинский политический эксперт.

Хорватские военные летом 1995 года провели пятидневную наступательную операцию, результатом которой стала ликвидация Сербской Краины. По словам Кучера, процитированного «ПолитНавигатором», Киев планирует пойти по такому же пути. Об этом, в частности, свидетельствует то, что украинские власти наняли консультантов, причастных к организации разгрома Сербской Краины, отметил аналитик.

Ранее Игорь Стрелков, бывший командир ополчения ДНР, назвал варианты завершения вооруженного противостояния на востоке Украины. Также сообщалось, что киевский дипломат Александр Чалый придумал способ выдавить «Россию из Донбасса».

 

ДЦ

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