Единственный способ заставить Киев примириться с Донбассом раскрыли в Госдуме

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19 февраля 2020, 17:44 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Госдумы РФ Леонид Калашников, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Леонид Калашников, депутат Госдумы РФ, обозначил единственный способ заставить киевское руководство примириться с самопровозглашенными республиками Донбасса. По данному вопросу российский парламентарий высказался в беседе с журналистами.

По словам Калашникова, Украина начнет реализовывать минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке страны только тогда, когда столкнется с угрозой санкций Запада. Там должны предупредить Киев о том, что он лишится военной и финансовой помощи в случае невыполнения мирных договоренностей, заявил Калашников в эфире «Вестей FM».

Ранее в украинском экспертном сообществе предсказали возможное будущее ДНР и ЛНР. Кроме того, сообщалось, что киевский аналитик Андрей Кучер рассказал о вероятном сценарии ликвидации республик.