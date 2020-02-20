Появилось видео из района вспыхнувших на линии фронта боев между ВСУ и силами ЛНР

В интернете появилось видео из района вспыхнувших в минувший вторник боев между военными Украины и ополченцами ЛНР. Данную запись, доступную для просмотра на сайте YouTube, сделал житель Кировска, контролируемого властями самопровозглашенной республики.
Два дня назад на луганском фронте произошло обострение, приведшее к потерям противоборствующих сторон. Командование Вооруженных сил Украины и Народная милиция ЛНР выдвинули различные версии, обвинив в случившемся друг друга.
Ранее в четверг сообщалось, что журналист Александр Чаленко раскрыл помеху для организации Киевом полномасштабного наступления на республики Донбасса.