Все новости >>

//В мире 13+

Киевская разведка вычислила возможный срок начала «вторжения России на Украину»

, 08:07 [ «Аргументы Недели» ]

Киевская разведка вычислила возможный срок начала «вторжения России на Украину»
Учения армии России, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

В Главном управлении разведки украинского Минобороны рассказали, когда Российская Федерация может «напасть» на бывшую советскую республику. По данному вопросу в беседе с журналистами высказался представитель управления Вадим Скибицкий.

Как пишет отечественное интернет-издание EADaily, Скибицкий назвал в качестве предполагаемой даты начала «вторжения» 2022—2023 годы. Согласно расчетам киевской разведки, к этому времени ударные группировки РФ «будут способны проводить полноценное стратегическое наступление без дополнительной мобилизации».

Украинская сторона регулярно обвиняет Москву в агрессивных планах. Российское руководство подобные заявления опровергает.

Ранее киевский эксперт Сергей Джердж озвучил прогноз о вхождении непризнанных ДНР и ЛНР в состав России после проведения в Донбассе местных выборов. Также сообщалось, что украинский праворадикал Дмитрий Ярош перечислил сценарии «капитуляции» своей страны перед РФ.

 

ДЦ

//картина дня

Министр финансов России Антон Силуанов считает, что сейчас есть основания полагать: люди с большими доходами должны больше налогов платить. До 2024 года система…

В мире

В сети появились свидетельства, как боевики в Идлибе пытались сбить российский бомбардировщик Су-24

В сети появились свидетельства, как боевики в Идлибе пытались сбить российский бомбардировщик Су-24

В Сети появились видеозаписи, свидетельствующие, что протурецкие боевики в провинции Идлиб на северо-западе Сирии пытались сбить российский бомбардировщик Су-24 с помощью ПЗРК.

В Минпромторге заявили о повышении налога на старые автомобили. Представитель Приморской автомобильной федерации Дмитрий Борисов прокомментировал инициативу ведомства и рассказал, к чему она может привести.

В Минпромторге заявили о повышении налога на старые автомобили. Представитель Приморской автомобильной федерации Дмитрий…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Подмосковье и Ижевске полиция задержала одиннадцать предполагаемых участников криминальной группы, которые за три месяца украли с банковских карт примерно 200 граждан…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Предложенные поправки к Конституции позволят повысить доверие граждан ко всей системе публичного управления и обеспечат развитие диалога между обществом и властью.

//новости ан

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала инициативу главы Сургута Вадима Шувалова, который предложил своим заместителям ездить на работу на общественном транспорте.

Девушка-украинка, эвакуированная из Китая, поблагодарила соотечественников за "гостеприимство" и захотела "поменять национальность". По слухам, "к эвакуированным…

//новости ан

На Украине эвакуированных из Китая из-за вспышки коронавируса украинцев разместили в санатории в поселке Новые Санжары. Жители Полтавской области при приезде…