Киевская разведка вычислила возможный срок начала «вторжения России на Украину»

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21 февраля 2020, 08:07 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии России, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

В Главном управлении разведки украинского Минобороны рассказали, когда Российская Федерация может «напасть» на бывшую советскую республику. По данному вопросу в беседе с журналистами высказался представитель управления Вадим Скибицкий.

Как пишет отечественное интернет-издание EADaily, Скибицкий назвал в качестве предполагаемой даты начала «вторжения» 2022—2023 годы. Согласно расчетам киевской разведки, к этому времени ударные группировки РФ «будут способны проводить полноценное стратегическое наступление без дополнительной мобилизации».

Украинская сторона регулярно обвиняет Москву в агрессивных планах. Российское руководство подобные заявления опровергает.

Ранее киевский эксперт Сергей Джердж озвучил прогноз о вхождении непризнанных ДНР и ЛНР в состав России после проведения в Донбассе местных выборов. Также сообщалось, что украинский праворадикал Дмитрий Ярош перечислил сценарии «капитуляции» своей страны перед РФ.