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Два самых вероятных сценария для Донбасса до 2024 года назвали аналитики из РФ

, 09:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Актуальные комментарии»

Два самых вероятных сценария для Донбасса до 2024 года назвали аналитики из РФ
Украинские военные в Донбассе, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Самые вероятные сценарии развития событий в Донбассе до 2024 года – сохранение нынешнего положения и «неустойчивая, медленная и точечная» нормализация ситуации. К соответствующему выводу пришли эксперты российского Центра политической конъюнктуры, говорится в публикации, размешенной на страницах СМИ.

Как пишет интернет-издание «Актуальные комментарии», специалисты отметили, что на данный момент отсутствуют предпосылки для урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины.

Ранее политолог Вадим Карасев рассказал, сколько времени осталось у Киева, чтобы реинтегрировать Донбасс. Также сообщалось, что украинская разведка определила возможный срок начала «вторжения России».

 

ДЦ

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