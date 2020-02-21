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Бывший глава Совнацбеза объяснил невозможность объявления Украиной войны России

, 16:10 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший глава Совнацбеза объяснил невозможность объявления Украиной войны России
Бывший секретарь Совнацбеза Украины Александр Турчинов, Serg Glovny / globallookpress.com

Украина не может объявить войну Российской Федерации, потому что та обладает ядерным оружием. Соответствующее заявление сделал Александр Турчинов, бывший секретарь Совнацбеза соседнего государства.

Турчинов добавил, что объявление войны не надо путать с военным положением. Его Киев мог ввести в конце 2014-го – начале 2015 годов, однако в силу ряда причин этого не произошло, процитировал экс-чиновника интернет-портал «ПолитНавигатор».

Ранее российский эксперт Александр Артамонов предсказал ответ Москвы в случае возобновления Украиной полномасштабных боевых действий против непризнанных ДНР и ЛНР. Кроме того, сообщалось, что Александр Турчинов раскрыл тактику «ползучего наступления» киевских военных в зоне конфликта в Донбассе.

 

ДЦ

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