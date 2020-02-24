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Экс-командир ополченцев ДНР озвучил причины начала гражданской войны в Донбассе

, 10:54 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-командир ополченцев ДНР озвучил причины начала гражданской войны в Донбассе
Украинский военный, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Игорь Стрелков, бывший командир ополченцев самопровозглашенной ДНР, назвал причины начала гражданской войны на территории Донбасса. Боевые действия на востоке Украины продолжаются с весны 2014 года.

По словам Стрелкова, конфликт спровоцировала победа Евромайдана и политика сил, пришедших к власти в Киеве после свержения президента Виктора Януковича. Новое руководство страны собиралось провести украинизацию русскоязычных областей, что вызвало сопротивление местного населения. Его представители на момент начала противостояния составляли девять десятых ополчения, процитировал экс-командира «ПолитНавигатор».

Ранее СМИ поведали о ликвидации «неизвестными снайперами» киевских силовиков в Донбассе. Кроме того, сообщалось, что на Украине объяснили невозможность объявления войны России.

 

ДЦ

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