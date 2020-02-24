Львовский журналист объяснил неизбежность «вечной войны» Украины с Россией

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24 февраля 2020, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]

Патриотическая акция в украинском Ужгороде, Serhii Hudak / globallookpress.com

Украина обречена на «вечную войну» с Россией. С соответствующим заявлением выступил некоторое время назад Остап Дроздов, журналист из Львова.

«Эта война навсегда», - отметил Дроздов. Согласно точке зрения журналиста, процитированного интернет-ресурсом «ПолитНавигатор», Украина вынуждена бороться с Россией за свою независимость, так как Москва якобы всегда пыталась включить соседнюю страну в свой «проект».

Ранее экс-министр Елена Лукаш обозначила признак идущего распада украинского государства на части. Также сообщалось, что журналист Дмитрий Гордон назвал «чудесный» сценарий, который позволит Киеву «вернуть» Крым.